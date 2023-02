O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 14

Iguaba Grande

O vereador Alan Rodrigues, que abriu mão da presidência da Comissão da Saúde para seu amigo Júnior Bombeiro, ficou com a presidência da Comissão do Direito do Consumidor e Defesa da Cidadania. Segundo informações, Alan preferiu acalmar o homem da mangueira que já começava dar sinais de “irritado”.

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia, que o secretário de Serviços Públicos, Raimundo, está rindo atoa. O motivo são as máquinas e caminhões, que a secretaria dele recebeu recentemente. Como falam no dia a dia, “agora vai”.

Araruama

Nome da secretária de Turismo de Araruama, Dani Braz, foi a última a entrar na lista do primeiro ministro Chiquinho da Educação, para concorrer a cadeira de prefeita na próxima eleição. O movimento mexeu com o ambiente político araruamense. O que parecia ser uma “brincadeira” pode virar verdade. Além de Dani, a lista os nomes de Cláudio Barreto, Raiana Alcebiedes e Angela Barreira. Agora é só aguardar.

Arraial do Cabo

Posto Hermes Barcellos, de Arraial do Cabo, será inaugurado na próxima quinta-feira (16), às 18 horas. O posto, que vai atender os moradores dos bairros da Cabocla, Praia dos Anjos e Sítio. A estrutura conta com dois pavimentos novinhos e acessibilidade para atender os moradores da região. O espaço conta com dois consultórios, farmácia, sala de dentista, sala de enfermagem e obstetrícia, sala para curativos, vacinação, além de espaços quatro espaços específicos para fisioterapia.

Búzios

O presiente da Câmara Municipal de Búzios, vereador Rafael Aguiar, encaminhou ofício ao secretário de Educação do município, Rodrigo Ramalho de Almeida, cobrando explicações sobre o Transporte Escolar. O vereador disse ser “inadmissível que o mesmo erro do ano passado se repita este ano”. Ele disse que tem recebido uma série de reclamações de pais de alunos, que afirmam que estudantes da Escola Quilombola Eva Maria e Escola Manoel Antônio da Costa (Mudinho), não estão sendo atendidos pelo transporte escolar. O vereador, além de encaminhar ofício a Secretaria de Educação, prometeu fiscalizar todas as unidades escolares. Rafael Aguiar frisou, em vídeo divulgado numa rede social, que a secretaria teve um ano para resolver o problema. Ele lembrou que a empresa responsável recebe pelo serviço e pediu mais transparência ao governo municipal.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, disse que não tem como atender o pedido de “chorinho” da comunidade do samba e aumentar a subvenção do Carnaval deste ano. A prefeitura destinou R$ 400 mil para o evento. A Associação dos Blocos esperava R$ 600 mil e reclamou um “chorinho”. O prefeito lembrou que fevereiro é um mês curto, o que afeta a arrecadação do municÌpio e frisou que o cálculo de investimentos do governo prioriza o pagamento em dia dos salários dos servidores. Bonifácio adiantou que não vai conseguir pagar os salários antes do Carnaval, mas pretende quitar a folha até o dia 28. O prefeito lembrou que o investimento no Carnaval é uma experiência, e que espera destinar um aporte maior no próximo ano.