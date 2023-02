Defesa Civil de Búzios alerta para previsão de chuvas isoladas na região até sexta

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da coordenadoria de Defesa Civil de Búzios, alerta que devido à chegada do verão, há probabilidade de chuvas sempre no final da tarde e ao anoitecer. Que há previsão de chuvas moderadas a fortes em pontos isolados do estado entre hoje (14) até a sexta-feira (17).

A Defesa Civil de Búzios orienta que em casos de chuvas com raios, evite:

– Uso de piscinas;

– Praias e guarda-sóis,

– Árvores em campos abertos e pico de morros.

Também solicita aos banhistas e pescadores que evitem o acesso ao mar. Ao dirigir, muita cautela nos bolsões d’água, e orienta para em caso de ocorrências como: rachaduras, alagamentos, deslizamento ou outras emergências ligarem para: 199 e (22) 2633 0827.