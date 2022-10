O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 18

Búzios

Nesta quarta-feira, Búzios sediará a 4• Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Rio de Janeiro – CIB, organizado pelo governo do Estado com apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda. O evento será realizado no Geribá Tennis Park, a partir das 10h. A Comissão consiste na instância estadual destinada à gestores, constituídos por representantes do estado, indicados pela Secretaria Estadual de Assistência Social ou representantes dos municípios, que representam os interesses e as necessidades do estado, quanto aos aspectos da gestão do Sistema Único de Assistência Social. Mais de 59 secretários municipais já confirmaram presença no evento.

Araruama

A Prefeitura de Araruama realiza hoje o “Super Ação – Sentir o mundo é colorir a vida” .O evento acontece no Colégio Professor Darcy Ribeiro, de 8h às 17h. Na programação estão previstas atividades, como: parque de diversões sensorial, oficinas, capoeira, carrinho da leitura, corrida guiada, brincadeira com água e muita diversão. Participam do encontro os alunos da Educação Inclusiva Municipal, seus respectivos responsáveis, os profissionais de apoio, professores e representantes de todas as unidades escolares.

Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio promove um mutirão da Moeda Social Itajuru, das 9h às 12h, na quarta e na quinta-feira, para os comerciantes do Tangará. As equipes percorrerão o bairro para fazer cadastro e a abertura de conta para os estabelecimentos interessados em ingressar no programa. Até o momento, 38 comércios já estão aptos a receber a Moeda. Para se formalizarem, é necessário que os comerciantes estejam munidos de identidade, CPF, comprovante de residência e/ou do comércio, CNPJ e dados bancários. Quem não tiver o cadastro de pessoa jurídica, deve levar também o título de eleitor. Com a expansão para o Tangará, mais 500 famílias serão beneficiadas com 200 itajurus por mês, o equivalente a R$ 200.

São Pedro da Aldeia

Os cidadãos, artistas, arte-educadores, professores, agentes e produtores culturais de São Pedro da Aldeia que ainda não apresentaram suas sugestões e propostas para a revisão do Plano Municipal de Cultura, têm até as 23h59 desta quinta-feira para enviar suas colaborações.

Arraial do Cabo

Hoje, 18 de outubro, comemora-se o dia de Nossa Senhora dos Remédios, padroeira de Arraial do Cabo. E, a partir das 21h, acontecerá o show de Aline Brasil, ao lado do Estádio Barcelão, para celebrar este dia. Padroeira do município, a santa dá nome a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, na Praia dos Anjos, de 1503, onde foi realizada a primeira missa em ambiente fechado do Brasil.

Iguaba Grande

Rola nos corredores da Câmara de Iguaba Grande que o vereador Balliester Werneck vem fazendo algumas reuniões secretas para tratar de assuntos relacionados a política iguabense. Uma delas foi Taim, a portas fechadas. Do outro lado, os soldados do prefeito, Vantoil Martins, estão de binóculos só observando.