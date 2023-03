O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 28

Arraial do Cabo

O Prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, se reuniu, nesta segunda-feira (27), com o líder do Governo, Ayron Freixo, para discutir pautas importantes que serão abordadas ao longo do ano. Entre os assuntos abordados na reunião estavam projetos para os Distritos com foco no recapeamento e construção de calçadas. Uma demanda antiga que dará mais segurança e conforto aos moradores. Ayron que vai para o seu terceiro mandato,foi chegando…chegando e chegou.

Iguaba Grande

Na madrugada de segunda, o prefeito de Iguaba Grande implantou a ação em que os moradores que são pacientes e fazem tratamento médico em outras cidades como Rio; Niterói; cidades da baixada; e etc, receberão um kit lanche. O embarque em ônibus será na sede da Secretaria de Saúde, em um novo espaço mais seguro e mais confortável. Diariamente, em torno de cem moradores saem ainda de madrugada e o retorno às vezes só à noite. Inúmeras são as vezes em que alguns desses pacientes não dispõem de recursos para um lanche neste longo trajeto.

Araruama

Quem está feliz da vida na Câmara de Araruama é o vereador Amigo Valmir, que voltou a assumir a cadeira de líder do governo de Lívia de Chiquinho. Mas o moço já falou que o jogo é coletivo e que precisa de todos da bancada colaborando. Os coleguinhas, Júlio César Coutinho, Buda e Thiago Pinheiro entenderam e pareciam uns “pássaros” cantando, ou melhor, na sessão desta terça-feira (28). Segundo informações, Amigo Valmir, ficou olhando para os que não se pronunciaram.

Búzios

A pergunta que não quer calar. Dom de Búzios vai voltar mesmo para a Câmara? Os fofoqueiros de plantão da Rua das Pedras estão faltando que desta vez Dom volta e Uriel da Saúde é o nome mais cotado assumir a pasta de Dom. O prefeito Alexandre Martins viajou com o vereador Gugu de Nair e Maycon Siqueira e na volta deve beber o martelo. Que coisa!

São Pedro da Aldeia

O vereador Denilson de São Pedro da Aldeia, que esteve sendo assistido por médicos no final de semana, conduziu a sessão da Câmara nesta terça-feira (28), mas deixou escapar para colegas que os médicos pediram para ele ser mais cuidadoso com sua saúde. Quem fica só observando é o nobre edil, Franklin da Escolinha, comendo fandangos com guaravita. “Olho no lance Denilson”!

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, passou por um procedimento cirúrgico em um hospital do Rio de Janeiro, no dia de ontem e passa bem. Zé usou as redes sociais para pedir oração dos cabofrienses.