Presidente do Conselho e sub-secretário convidam a população para a 7 ª Conferência Municipal da Saúde de Iguaba Grande

Laura Monteiro, Presidente do Conselho de Saúde, e Renato Santos, sub-secretário de Saúde de Iguaba Grande, estiveram nesta manhã, dia 28, no Programa Bom Dia Litoral com Ademilton Ferreira.

Ambos foram falar sobre a 7 ª Conferência Municipal da Saúde de Iguaba Grande.

“É um evento que acontece no Brasil inteiro. No município vai acontecer nos dias 03 e 04 para discutir medidas para passar para o Prefeito e Secretário, para propormos mudanças e melhorias”, disse Laura.

Laura explica ainda que neste caso eles querem ouvir a Associação de Moradores, ONGs, Movimento das Mulheres, Negros, Pais e Deficientes. “Assim vamos discutir como está a Saúde, os indicadores, as internações. Nós já temos o relatório pronto e vamos apresentar no primeiro dia. No segundo dia, temos três palestras com profissionais”, explica Laura.

Ela explica que vão falar bastante sobre a Saúde de Família. Mostrar que o segredo da saúde é prevenção. O médico do Posto de Saúde pode pedir qualquer exame e resolver diversos casos.

A Conferência vai acontecer na APIERJ, Rua Nossa Senhora do Rosário, S/N. O local cabe cerca de 100 pessoas.