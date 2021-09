O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 31

Cabo Frio

A câmara de vereadores de Cabo Frio, votou nesta terça-feira (31), em caráter de urgência, a convocação dos vereadores para a eleição da mesa diretora da Câmara, biênio 2023/2024. Dos 17 vereadores 14 foram à favor, Felipe Monteiro e Thiago Vasconcelos, e Vinícius Correia, faltou a sessão. O atual presidente, Miguel Alencar, deve ser reeleito na próxima quinta-feira (02).

Cabo Frio

A UERJ prorrogou as datas de divulgação do resultado de classificação do processo seletivo para a contratação de profissionais do Hospital UNILAGOS, em Cabo Frio que estava previsto, inicialmente, para ontem.

As novas datas estão em edital assinado pelo Pro- Reitor de Saude, Denizar Vianna. O atraso se deve ao grande numero de candidatos inscritos para as 259 vagas com salários que variam de R$ 1.400 a 13 mil Reais.

O resultado da classificação, de acordo com o novo edital, sera divulgado no dia 8 de setembro. O período para isso é de 9 a 10. O resultado final sai no dia 13. A Homologação está prevista para 14 e a convocação a partir do dia 15.

Búzios

A Câmera de Búzios votou na sessão o desta terça – feira a indicação do vereador Gugu de Nair, solicitando ao prefeito Alexandre Martins a criação de um passaporte de imunidade para eventos no município. A indicação, de acordo com o vereador, tem o objetivo de prevenir a disseminação da COVID-19 durante o verão no municÌpio, tendo em vista os eventos de fim de ano e a expectativa de um grande fluxo de pessoas na cidade.

Arraial do Cabo

A Policlínica de Arraial do Cabo foi inaugurada nesta terça-feira, na Avenida Liberdade, Praia dos Anjos. A unidade funcionará de segunda a sexta das 8h às 19h. A população terá atendimento em diversas especialidades entre elas- dermatologia, pediatria, otorrino, ginecologista endocrinologista, entre outras. A marcação das consultas deverá ser feita nas unidades da estratégia de Saúde.

Iguaba Grande

O vereador Marcelo Durão, que não compareceu a câmara na última sexta-feira,por ocasião da entrega de títulos e medalhas, disse para o Jornal de Sábado, que realmente queria uma recepção de gala para os homenageados. Segundo o próprio, a Câmara recebe aproximadamente R$ 500 mil reais de duodécimo e poderia ter feito um bom coquetel. Um vereador que pediu para não ter o nome divulgado, disse só não teve o coquetel pedido, pelo vereador, Durão por causa da pandemia.

Araruama

Araruama vai exigir a partir desta quarta-feira, o certificado de vacinação contra a Covid-19 para acesso a casas e salões de festas, cinema, clubes, estádios, academias, piscinas e cursos como determina decreto da prefeita Lívia Bello.