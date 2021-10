O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos neste sábado, dia 16

Araruama

O secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, visitou a Região dos Lagos nesta sexta-feira (15), acompanhado do presidente da Empresa de Obras Públicas, André Braga. Em Araruama, o pontapé inicial foi a reforma do Instituto Médico Legal (IML), com investimento de R$ 2,49 milhões e com previsão de entrega da obra em seis meses. A Emop será responsável pela recuperação estrutural do Posto Regional de Polícia Técnica e Científica (PRPTC).

Búzios

O prefeito Alexandre Martins, almoçou nesta sexta-feira (15) no restaurante do campo da Rasa, com os vereadores Uriel Da Saúde e Gugu de Nair. Durante o almoço a pergunta era quem tinha ido ao mar pescar. Valmir da Rasa, que também participou do almoço, foi logo dizendo que tinha sido ele o pescador. O secretário Marcão quase se engasgou de tanto rir. Que coisa.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, desmentiu ontem, através das redes sociais informações que circularam em grupos de WhatsApp de que a UPA de Tamoios vai fechar. José Bonifácio esclareceu que a unidade vai passar por intevenções para melhoria no prédio e que todo o atendimento continuará sendo prestado durante as obras. Os moradores, de acordo com o prefeito, serão devidamente informados sobre as mudanças necessárias antes de qual quer alteração no serviço.

Iguaba Grande

A Secretaria de Saúde de Iguaba Grande informou, em nota, que estará aplicando a vacina da Pfizer em substituição a segunda dose da Astrazeneca, para os moradores que estão com a data aplicação atrasada. As pessoas devem se dirigir, com o comprovante de vacinação e um documento de identificação até o posto médico da Praça da Estação, até às 16h.

Arraial do Cabo

O ex-secretário de Meio Ambiente de Arraial do Cabo Marcio Croce está em liberdade. O desembargador Antonio Carlos Nascimento, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, acatou pedido de habeas corpus da defesa. Croce é acusado de participar de organização criminosa armada que atuava nas áreas ambientalmente protegidas no interior do Parque Estadual Costa do Sol. O desembargador voltou a afirmar que a denúncia é uma tentativa de requentar provas antigas com o objetivo de obter novos efeitos. Antônio Carlos Amado já havia usado o mesmo argumento para justificar o relaxamento da prisão do ex-prefeito cabista Renatinho Vianna.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia promove o Dia D da campanha de multivacinação no próximo dia 30. De acordo com a secretaria de Saúde, o objetivo é atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. O Dia D é uma oportunidade para os responsáveis que não conseguem levar as crianças até as salas de vacina nos dias de semana. Em breve serão divulgados os horários e locais de vacinação.