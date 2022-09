O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos terça-feira, dia 20

Iguaba Grande

O Consórcio Intermunicipal Lagos São João se reuniu com o prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, e secretários do Governo, para a apresentar a obra de saneamento que ampliar a rede coletora de no município. A obra, que irá beneficiar cinco ruas do bairro Cidade Nova, contemplando cerca de 190 residências com 1.700 metros de rede coletora, terá custo de pouco mais de R$ R$ 1 milhão e 200 mil Reais. De acordo com a empresa responsável pela implantação da rede, serão cerca de oito meses de trabalho. A secretaria executiva do Consórcio, Adriana Saad, disse que a obra vai trazer benefícios para a qualidade de vida dos moradores.

Cabo Frio

O Parque de Exposições da Fazenda Campos Novos, em Cabo Frio, será palco da Feira Agropecuária Caminho Agro Rio, de 27 de setembro a 9 de outubro.

O evento terá artesanato, shows, workshops culturais, exposição agropecuária para fomento de agronegócios e a etapa estadual Mangalarga Marchador. O objetivo é alavancar a retomada das feiras agropecuárias no estado. Entre os dias 6 e 9 de outubro, acontecem as provas da etapa do estadual Mangalarga Marchador; a feira agropecuária com espaço para exposição e criação de animais, incluindo pôneis, mini vacas e cavalos com stands com espaço para exposição e valorização do artesanato local.

São Pedro da Aldeia

O cantor Junior Linhares retorna, nesta quarta-feira, da Casa da Cultura, de São Pedro da Aldeia pra mais uma apresentação, a partir das sete da noite, do projeto Concerto Musical Gabriel Joaquim. Junior Linhaes promete animar o público com um repertório em homenagem a Ícones da Musica Popular Brasileira. A entrada é gratuita e limitada a 60 lugares, respeitando a capacidade de lotação do espaço.

Búzios

A prefeitura de Búzios, promove no próximo sábado, a Campanha de Vacinação Antirrábica para vacinar cães e gatos em dez postos de saúde do município, ente eles, São José, Cem Braças e José Gonçalves. A gerente do Controle de Zoonoses, Claudia Valéria, alerta que, os tutores devem levar seus cães e gatos com idade a partir de 4 meses de idade, desde que não tenham sido vacinados na rede particular nos últimos doze meses.

Araruama

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) determinou que a prefeitura de Araruama, faça no prazo de 180 dias uma licitação para o transporte público. O serviço vem sendo prestado pela mesma empresa desde 1999.

Arraial do Cabo

O prefeito Marcelo Magno de Arraial do Cabo esteve nesta terça-feira (20) nos distritos de Pernambuca e Figueira, visitando às obras. Em Pernambuca, ele foi ver de perto o Programa Água para todos e em Figueira, o mini Hospital. O primeiro Ministro Bernardo Alcântara e o secretário de Obras, Pedro Caju, estavam lado à lado. Muitas emoções!