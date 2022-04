Obras na Rua do Mirante, em São Pedro da Aldeia, seguem a todo vapor 

Com diversas obras em andamento no município, o prefeito Fábio do Pastel, fechou a tarde de quinta-feira (7) com mais uma vistoria dos serviços realizados. As obras de drenagem e pavimentação em bloco de concreto (intertravado) seguem a todo vapor na Rua do Mirante, no bairro Poço Fundo.

O prefeito acompanhou o trabalho da equipe e conversou com os profissionais a respeito do andamento das obras, que atendem às antigas solicitações dos moradores do bairro.

Com a drenagem e a pavimentação, o trânsito das ruas do entorno também será beneficiado, além de evitar o acúmulo de areia na Estrada do Boqueirão em dias de chuva.