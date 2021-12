Pacientes com sintomas leves de gripe devem procurar postos de saúde nos bairros em Cabo Frio

Quem mora em Cabo Frio e estiver com sintomas leves de síndrome gripal, deve procurar a unidade de saúde do bairro em que mora para receber o atendimento da equipe de Saúde da Família. A Prefeitura faz o alerta para que as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e os hospitais sejam procurados nos casos emergenciais, evitando a superlotação destes locais.

Para casos leves, os postos de saúde dos bairros, as Unidades Básicas de Saúde (USB) e Estratégias de Saúde da Família (ESF) realizam o atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, oferecendo os cuidados e as orientações necessárias.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o direcionamento correto da população contribui para a logística de atendimento.

O governo municipal esclarece que até o momento não foi identificada epidemia do vírus influenza na cidade. Os exames de detecção da doença são realizados pelo laboratório LACEN, no Rio de Janeiro, de forma amostral. No mês de dezembro, nas amostras realizadas para detecção do vírus influenza, até o momento, houve três casos positivos do vírus.

Apesar disso, é importante que quem ainda não se imunizou contra o vírus da gripe (Influenza) ou contra a covid-19, procure as unidades de saúde de cada campanha para receber a vacina. A imunização da influenza permanece sendo aplicada em 13 unidades de saúde. Já contra a covid-19 em 20 postos. O motivo é para evitar cruzamento entre os públicos-alvo contra a gripe e contra o coronavírus.

Listagem dos postos para vacinação contra influenza:

Segunda a sexta-feira, 9h às 15h

• Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, no bairro Jardim Esperança

• Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Roza da Pena, s/nº – Braga

• ESF Vila do Ar – Rua Ernesto de Melo, nº 1393

• ESF Vila do Sol – Rua 3 nº 246

• ESF Manoel Corrêa – Rua 7 s/nº

• ESF Parque Burle – Rua Budapeste nº 10

• ESF Cajueiro – Rua Machado de Assis nº 15

• ESF Boca do Mato – Rua Rosalina Cardoso da Fonseca nº 200

• ESF Caminho de Búzios – Rua das Hortências Qd. 7 Lt. 37

• UBS Unamar – Rodovia Amaral Peixoto s/nº

• ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

• ESF Angelim – Estrada do Angelim s/nº

• ESF Araçá – Estrada da Agrisa s/nº – Pacheco

Listagem dos postos para vacinação contra a covid-19:

Terça a sexta-feira, 9h às 15h

DOSE REFORÇO PARA PESSOAS DE 18 A 59 ANOS COM ALTO GRAU DE IMUNOSSUPRESSÃO

• PAM de São Cristóvão – Rua Manoel José de Carvalho, 97

• ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

• ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

• ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

DEMAIS GRUPOS DA SEMANA

1º DISTRITO

• ESF Jardim Náutilus – Rua Guiana, s/nº

• ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

• ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

• ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

• ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

• ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

• ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

• ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

• ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

• ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

• UBS Itajuru – Rua José Gomes da Silva s/nº

2º DISTRITO

• ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº

• ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

• ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

• ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

• ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135

• ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

• ESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, Pacheco

• ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº