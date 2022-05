Palhaço Topetão e Vitinho farão show em shopping de Cabo Frio neste domingo

O Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, definiu a nova data para os shows do palhaço Topetão e do cantor de pagode Vitinho. As apresentações acontecem dia 22 de maio, domingo, às 16h e às 18h, respectivamente, no estacionamento do centro comercial.

Os ingressos para os shows, anteriormente programados para o dia 15 de maio, continuam valendo. Quem optar pelo reembolso da apresentação do cantor Vitinho deve procurar o stand montado próximo ao Espetto Carioca, a partir das 14h do dia 18/05(quarta-feira).

Ainda há ingressos à venda para o show de Vitinho através do site Bilheteria Digital: R$ 30 e R$ 60 (pista, meia e inteira), R$ 50 e R$ 100 (área vip, meia e inteira) e R$ 70 e R$ 140 (camarote, meia e inteira).