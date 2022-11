Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio tem percurso alterado

Para garantir mais comodidade e segurança ao público, o percurso da 17ª Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio, que vai acontecer no próximo domingo (6), foi alterado. O local continua sendo a Praia do Forte, mas a concentração será transferida para a Avenida Litorânea, na altura do Residencial Porto Príncipe, no bairro Algodoal. De lá, o trio elétrico vai seguir até o palco, montado na direção da Rua Ramon Pereló Filho, no Braga.

Para tratar do assunto, a Superintendência de políticas LGBTI+ Cabo Frio e o Grupo Iguais vão realizar uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (4), às 9h, no auditório da Prefeitura de Cabo Frio. Na ocasião, além das alterações no percurso, serão apresentadas a programação, estrutura e a segurança do evento.

A Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio é uma realização da Prefeitura, em parceria com o Grupo Iguais, e faz parte da programação do aniversário de 407 anos de Cabo Frio.

No trio, animando a galera que vai colorir a orla, vão se apresentar os DJs Petersen, Barna, Folley, Lucas de Paula, Sabrina Sá, Thi Araújo, Geleia, Joxx e GFreak. O percurso também terá o pocket show da cantora Karol Bastos.

Já no palco, a cantora Valesca Popozuda promete levantar o público com os principais sucessos da carreira. Além da funkeira, serão apresentadas as performances das drags queens, Desiree Cher, Monayra Manon, Mikaella Mendy, Mary Miller e Gabi Monteiro.