Parque de Exposições de Tamoios, em Cabo Frio, recebe 2º Encontro de Cavaleiros e Amazonas 

O Parque de Exposições de Tamoios, em Cabo Frio, vai sediar neste domingo (10) o 2º Encontro de Cavaleiros e Amazonas. A programação vai começar às 10h e segue durante todo o dia. Além das competições, o espaço vai receber mais uma edição da Feira do Produtor Rural. O encontro é uma realização do Clube do Cavalo de Tamoios, com apoio da Prefeitura de Cabo Frio.

A programação do evento contará com passeio a cavalo na trilha da Fazenda Campos Novos, provas de montaria, da cadeira, do chapéu, da bota e da garupa, todas de forma recreativa. Ao longo dia, a dupla Dionys e Ronan e o cantor Binho Alves se apresentarão. A expectativa é de que 500 participantes estejam presentes.

“Estaremos realizando a segunda edição desse encontro que é um marco, já que a primeira vez que recebemos o Encontro de Cavaleiros e Amazonas foi na reabertura do Parque de Exposições, em janeiro do ano passado”, afirma a secretária de Agricultura e Pesca de Cabo Frio, Katyuscia Brito,.

“Esse evento tem como objetivo o resgate da história inicial do distrito de Tamoios, o qual norteou seu crescimento através desse transporte, onde terras foram desbravadas e ocupadas por seus pioneiros, fomentando à tradição para as futuras gerações. O cenário da Fazenda Campos Novos, se tornará palco para despertar a importância esportiva e cultural desse momento tão especial a seus cavaleiros, amazonas e simpatizantes”, completa o presidente do Clube de Cavalos de Tamoios, Flávio Janes