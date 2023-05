Parque do Mico-Leão-Dourado, em Tamoios, recebe segundo lote de 21 mil mudas de árvores nativas para reflorestamento

O Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado, em Tamoios, recebeu na última semana o segundo e último lote de 21 mil mudas de árvores nativas, para o reflorestamento de 42 hectares (420 mil metros quadrados) de vegetação de Mata Atlântica. O trabalho será iniciado a partir do próximo mês, pelo Instituto Ecovida RJ, em parceria com a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento.

Juntamente com o segundo lote, também foi entregue parte dos cinco mil mourões que serão utilizados para o cercamento e delimitação da área da Unidade de Conservação Municipal. O carregamento inicial, com a mesma quantidade de mudas arbóreas, já havia sido entregue no último dia 4.

O reflorestamento faz parte de uma série de ações previstas em conjunto com o Instituto EcoVida RJ, por meio de um convênio de R$ 1,9 milhão assinado com o Ministério do Meio Ambiente e vinculado à Emenda Individual de autoria do então deputado federal Paulo Ramos, em 2022. A ação dá prosseguimento ao projeto de recuperação florestal no Parque, iniciado no ano passado. Desde então, já foram plantadas 16 mil mudas de árvores nativas na Unidade de Conservação Municipal.

Entre as demais ações previstas pelo convênio, estão o controle e o monitoramento das áreas verdes através da implantação de uma sala com equipamentos de alta tecnologia com drones, GPS, smartTV e laptops para suporte da fiscalização no campo feita pela Secretaria de Meio Ambiente do Município; o cercamento de 16,5 km lineares do Parque; e a divulgação da realização de todas as ações e atividades de educação ambiental para 100 alunos da rede municipal por mês.