Passagens das linhas de ônibus de Cabo Frio ficarão mais caras a partir de domingo

As passagens dos Ônibus municipais de Cabo Frio vão ficar vinte centavos mais caras a partir da meia-noite do próximo domingo, dia 20.

A tarifa vai passar dos atuais R$ 4,30 para R$ 4, 50.

O aumento da tarifa foi autorizado por Decreto do prefeito José Bonifácio publicado na edição de ontem do Diário Oficial Eletrônico. As passagens dos Ônibus das linhas municipais não tinham reajuste desde 2019.

O Decreto que autorizou o aumento considera que o reajuste das passagens se impôs diante dos sucessivos aumentos dos insumos, especialmente, do preço do combustível que elevou a composição do custo dos serviços.