Arraial do Cabo pode ter sistema rotativo de cobrança eletrônica de estacionamento

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, quer implantar no município o sistema rotativo de cobrança de estacionamento, para isso, está contratando um estudo técnico de viabilidade.

O estudo, que vai custar aos cofres públicos cabista, cento e dois mil e quinhentos reais, de acordo com edital de licitação, pretende avaliar a viabilidade de implantação e de concessão do sistema.

De acordo com o edital, o sistema de estacionamento rotativo, vai ampliar o número de vagas disponíveis e acabar com a chamada “mafia dos talões” com a implantação do sistema de pagamento eletrônico.