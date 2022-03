O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta  quinta-feira, dia 17

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo inaugura, no próximo dia 23, o Mirante Oscar Correa Pita Filho, na Prainha, com 40 metros de extensão, iluminação, deque de madeira, canteiros de plantas e flores, vagas de estacionamento para idosos e deficientes físicos, e vista para o paradisíaca cartão postal cabista. O município, que completa 37 anos de emancipação político administrativa no dia 13 de maio, anunciou uma serie de shows para comemorar a data na Praia dos Anjos. A programação será aberta no dia 11 de maio com show do cantor gospelTony Allysson. No dia 12 quem sobe ao palco é o pagodeiro Péricles. Zé Ramalho é atração do dia 13, aniversário da cidade. O ator e cantor Thiago Martins é a atração do dia 14 e Seu Jorge encerra a programação no de aniversário da cidade no dia 15.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia estará presente na ExpoRIO TURISMO, feira promovida pela Secretaria de Estado de Turismo e pela TurisRIO, em parceria com a Fecomercio. O evento acontece entre os dias 24 e 27 de março, no Jockey Club Brasileiro. De acordo com a secretária municipal de Turismo, Andrea Tinoco, a participação da cidade é de fundamental importância para o fortalecimento do setor. O município vai ocupar um estande dedicado à Costa do Sol, divulgando os atrativos turísticos locais e material institucional. São Pedro da Aldeia também dará destaque aos passeios e ao artesanato, promovendo, ainda, uma apresentação cultural.

Búzios

Os turistas que visitarem Búzios durante a alta temporada terão que pagar uma espécie de pedagio. O prefeito Alexandre Martins vai implantar na cidade a Taxa de Preservação Ambiental que já existe desde 2017. A chamada TPA prevê a cobrança a todos os turistas que visitarem o município, seja em carros de passeio, vans, motos, caminhões, ônibus, entre outros. A lei estabelece a cobrança no período de 15 de novembro a 15 de abril com os seguintes valores: uma Unidade de Padrão Fiscal para motos motonetas e bicicletas; 8 UPFM para carros de passeio; 12 para caminhonete e furgão; 16 para vans e micro-Ônibus; 24 para caminhões e 40 para Ônibus.

Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio aplicou mais duas multas na PROLAGOS por danos ambientais, no valor de R$ 1 milhão de Reais cada uma, em virtude da constatação de vazamentos de esgoto em áreas ambientais. Uma das multas é referente ao vazamento de efluentes no interceptor do bairro Tangará. A outra penalidade foi aplicada após flagrante de vazamento de esgoto no Jardim Esperança, no equipamento que fica próximo ao canal de desague das águas pluviais, na região do Condomínio Monte Carlo. Os vazamentos foram detectados após a realização, pela Secretaria de Obras e Serviços Público, dos serviços de limpeza e desassoreamento dos canais de escoamento das águas pluviais dos dois bairros.

Iguaba Grande

Rola nos corredores da Câmara de Iguaba Grande que o vereador Junior Bombeiro anda visitando todas as obras do município com o prefeito, Vantoil Martins, e seu chefe de Gabinete, Fábio Costa. A galera da inveja já está chamando o moço de fotógrafo. É que por onde passa tira uma foto e posta.

Araruama

O vereador Elói Ramalho vem causando na Câmara com seu silêncio. Dizem que Elói entra mudo e sai calado. Nos corredores, tem gente dizendo que ele foi ao consultório do Dr. Reinaldo, médico famoso da cidade, e que teria receitado umas gotinhas de Rivotril, após o café e aí quando o nobre edil chega na Câmara tá calminho. Sentadinho, de vez em quando, Elói Ramalho, pisca o olhinho para seus coleguinhas.