Pescadores recebem licença para pesca fixa de camarão em São Pedro da Aldeia

A última quarta-feira (29) teve uma razão a mais para os pescadores de São Pedro da Aldeia celebrarem. Além de ser o Dia de São Pedro, santo protetor da categoria, os profissionais receberam a licença de arte de pesca fixa de camarão de correnteza. A documentação foi entregue por representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Esta é uma conquista reivindicada há décadas pelos pescadores do município, que finalmente terão esse tipo de pesca regularizado. A licença foi entregue a 18 pescadores da Lagoa de Araruama. Esta arte fixa de marca de barragem (correnteza) é centenária, tradicional e artesanal, característica da região. Com a licença, os profissionais passam a ter respaldo legal, e com isso uma diminuição significativa do esforço de pesca.

O vice-prefeito Júlio Queiroz esteve presente representando o prefeito Fábio do Pastel. “Muito feliz com mais essa conquista para os pescadores, nosso muito obrigado ao Ministério da Agricultura”, declarou.

O chefe de setor do Departamento de Pesca, Breno Bento dos Santos, e o assessor especial, Edmilson Bittencourt também estiveram presentes durante a entrega das licenças.