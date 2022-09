Postos de combustíveis em São Pedro da Aldeia são fiscalizados pelo Procon

O Procon de São Pedro da Aldeia fiscalizou postos de combustíveis do município na quinta-feira (22/09). A operação fez parte da ação “Petróleo Real”, realizada em 13 cidades do Estado do Rio de Janeiro. Os agentes aldeenses contaram com a colaboração da Polícia Militar, Polícia Federal, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM). Ao todo, quatro postos foram fiscalizados na cidade e nenhuma irregularidade foi encontrada pelos órgãos envolvidos.

A operação verificou a qualidade dos combustíveis, validade dos produtos, aferição das bombas de abastecimento, regularidade da emissão de notas fiscais, transparência na divulgação dos preços aos consumidores e normas de segurança.