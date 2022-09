O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 23

Araruama

O governador Claudio Castro defendeu, em entrevista a Litoral FM a licitação da FAETC para compra de mais de R$ 15 milhões em mobiliários da empresa do advogado Eduardo Ernesto Maia, ex-presidente da Câmara de Araurama, condenado por improbidade. Castro disse que o processo é limpo e atende as necessidades encaminhadas por diretores da fundação de todo o estado. O governador frisou que não é correto transformar um grande investimento numa crise, porque o dono da empresa teve um problema no passado. Cláudio Castro negou também a existência de cargos secretos e de fantasmas no CEPERJ. Ele disse que o sistema de pagamento na boca do caixa é antigo e lembrou que as denuncias suspenderam o atendimento, através de projetos sociais, a mais de 100 mil pessoas. Na segunda, o entrevistado será o deputado Marcelo Freixo.

Arraial do Cabo

Vídeos com falas racistas de uma aluna do Instituto Federal Fluminense de Arraial do Cabo, divulgados numa rede social, causaram revolta e manifestações no campus e levaram a direção da instituição a emitir ontem nota de repúdio e esclarecimento. A direção do Campus lamentou e repudiou veementemente o episódio, ressalto que tal prática não condiz com os princípios educacionais e antirracistas da instituição e lembrou que promove ações de conscientização contra o racismo, através do Nucleo de Estudos Afrodescendentes e Indígenas.

A direção esclareceu, ainda, que instaurou procedimento de apuração disciplinar, acionou o responsável pela estudante e comunicar o Conselho Tutelar do município.

Cabo Frio

O Parque de Exposições da Fazenda Campos Novos, em Cabo Frio, sera palco da Feira Agropecuária Caminho Agro Rio, de 27 de setembro a 9 de outubro. O evento terá artesanato, shows, workshops culturais, exposição agropecuária para fomento de agronegócios e a etapa estadual Mangalarga Marchador. O objetivo é alavancar a retomada das feiras agropecuárias no estado.

Búzios

O vereador João Carlos, o Dom de Búzios, deixa a secretaria de Turismo de Búzios. Dom, esteve na Câmara, nesta quinta-feira (22), para fazer um protocolo informando que volta no próximo dia primeiro de outubro. “Agora é vero”.

São Pedro da Aldeia

O canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia está fervendo. Segundo a galera, a famosa Linda deu uma “canelada” em Paulo Melo e Marquinho da Trecos. No canhão, o que se fala é Dona Linda estava apoiando a deputada estadual, candidata a reeleição, Franciane Melo e de repente, pulou do barco. Já se fala que a mesa de Marcio Canela estava mais sortida e com biscoito recheado. Coisa da fofoca de São Pedro da Aldeia!

Iguaba Grande

A eleição deste ano vai servir para avaliar os pretensos candidatos a cadeira de prefeito de Iguaba. Isso é o que estão falando os “cientistas” da política. Até porque depois da eleição nos Estados vem a corrida municipal. Dia 2 de outubro vai ser o teste.p