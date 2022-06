Postos de combustíveis são fiscalizados em Arraial do Cabo

Nesta quarta-feira (28) O PROCON de Arraial do Cabo, em conjunto com fiscais da Agência Nacional do Petróleo (ANP), realizou uma ação de fiscalização em postos de combustíveis localizados no primeiro e segundo distrito da cidade de Arraial do Cabo.

Em um dos postos fiscalizados foram constatadas irregularidades quanto à ausência de exemplar do Código de Defesa do Consumidor e do Livro de Reclamações.



O posto foi devidamente notificado e, conforme previsão legal, foi dado um prazo de até 48 horas para regularização.

Nos demais postos fiscalizados não foi verificado nenhuma irregularidade.

O PROCON de Arraial do Cabo fica localizado na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, s/n. Atrás da Rodoviária.