Postos de Saúde de Cabo Frio têm horário de atendimento ampliado a partir deste sábado

Mais horas para atendimento na Atenção Básica de Cabo Frio. É o que a acontecerá a partir deste sábado (25), com a implantação de novos horários de funcionamento de 20 Postos de Saúde em todo município. Antes, as unidades iniciavam o expediente às 8h e encerravam às 17h.

Em 12 unidades do distrito central, o expediente será de 7h às 19h, em alguns dias específicos da semana. Em Tamoios, sete unidades terão atendimento no último sábado do mês, enquanto na UBS de Santo Antônio, haverá horário estendido de atendimento, entre 8h e 19h, de segunda a sexta-feira.

“A Atenção Básica é a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), onde cerca de 80% dos problemas de saúde da população podem ser solucionados. Esse atendimento pode, por exemplo, desafogar os atendimentos nas emergências. Além disso, é mais uma medida para facilitar o acesso da população aos cuidados com a saúde. Entendemos a vida corrida, no entanto, queremos que o cidadão se cuide. Novos horários permitirão que a pessoa receba o atendimento fora do horário comercial, durante a semana, e aos sábados”, ressalta o secretário de Saúde, Janio Mendes.

Segundo a secretaria adjunta de Vigilância em Saúde e Atenção Básica, Francislene Casemiro, serão ofertados atendimentos médicos e de enfermagem, assim como coleta de preventivo, vacinação e aferição de pressão arterial. O atendimento será ofertado por demanda espontânea e agendamento, com foco na população de cada território.

“É importante a adesão da população a essa nova proposta, procurando as unidades básicas de saúde e aderindo aos atendimentos e tratamentos. Atender a população de maneira preventiva é promover qualidade de vida e fortalecer o sistema único de saúde (SUS)”, diz Francislene.

Confira a lista com os dias de atendimento estendido:

Das 7h às 19h

ESF Praia do Siqueira I e II – segunda e terça-feira

ESF Palmeiras – quarta-feira

ESF Guarani – segunda-feira

ESF Manoel Corrêa II – terça-feira

ESF Jardim Nautillus – quarta-feira

ESF Vila do Sol – segunda-feira

ESF Parque Burle – sexta-feira

ESF Monte Alegre – terça e quarta-feira

ESF Tangará – segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira

ESF Jacaré – segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira

ESF Jardim Caiçara – segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira

UBS Itajuru – segunda, terça, quarta e quinta-feira

Em Tamoios:

UBS Santo Antônio – segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, das 8 às 19h

ESF Angelim – último sábado de cada mês, 7h às 16h

ESF Florestinha – último sábado de cada mês, 8h às 17h

ESF São Jacinto – último sábado de cada mês, 8h às 17h

ESF Botafogo – último sábado de cada mês, 8h às 13h

ESF Maria Joaquina – último sábado de cada mês, 8h às 13h

ESF Samburá – último sábado de cada mês, 8h às 13h

ESF Nova Califórnia – último sábado de cada mês, 8h às 13h