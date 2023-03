Procon de Cabo Frio realiza pesquisa de preços nos postos de combustíveis do município

O acompanhamento do Procon será feito semanalmente nos estabelecimentos do distrito central e de Tamoios, para verificar as variações dos preços cobrados dos consumidores nas bombas dos postos.

Nesta semana, o Procon de Cabo Frio realizou um trabalho de pesquisa dos preços nos postos de combustível do município. O levantamento incluiu os valores cobrados pela gasolina comum; gasolina aditivada; etanol; diesel S10 e gás natural veicular (GNV).

