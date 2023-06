Vem aí o Festival de Camarão de Cabo Frio

Descubra a magia dos sabores marinhos no Festival do Camarão de Cabo Frio!

Esta será a 17ª edição do evento, que é um marco tradicional no calendário do município. Serão diversas barracas oferecendo grande variedade de saborosos pratos feitos à base de camarão e outras opções. Além de muita gastronomia, o evento contará também com apresentações musicais para animar o público.

Já marca na agenda e vai preparando o apetite! O Festival do Camarão acontece nos dias 7, 8 e 9 de julho, na Praia do Siqueira.