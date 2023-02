O artesanato cabo-friense estará reunido em um só lugar! As barraquinhas contam com bijuterias, acessórios, roupas, pinturas, quadra, doces, decorações e muito mais!

Venha conferir! A Feira Cultural acontece nesta sexta (10), no sábado (11) e também no domingo (12), sempre a partir das 16h, no espaço onde funcionava a Praça das Águas, na orla da Praia do Forte.