Praia do Siqueira recebe o 16º Festival do Camarão de Cabo Frio a partir desta quinta

Após dois anos sem acontecer, mais um evento tradicional no calendário de Cabo Frio será realizado. Começa na próxima quinta-feira (13), na Orla da Lagoa da Praia do Siqueira, o 16º Festival do Camarão. Nas barracas, serão oferecidos saborosos pratos feitos à base do crustáceo, além de artesanato e doces. A estrutura também vai contar com um grande palco, onde serão realizados shows todas as noites.

O evento é gratuito e segue até o próximo domingo (16). Na quinta (13), as atividades terão início às 18h. De sexta (14) a domingo (16), o evento começa a partir do meio-dia. Como já acontece tradicionalmente, todos os dias, na hora do pôr do sol, haverá um show ao som do saxofone à beira da lagoa.

Entre as opções gastronômicas disponíveis estão camarão empanado, feijoada, bobó, pastel, risoto, yakisoba, entre outros. De acordo com a organização do evento, são esperadas mil pessoas por dia e duas toneladas de camarão devem ser comercializadas durante os quatro dias.

O evento é organizado por moradores do bairro, e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, por meio das Secretarias de Turismo, Esporte e Lazer, Saúde, Segurança Pública, Obras e Serviços Públicos e Comsercaf.