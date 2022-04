Prefeita em exercício de Cabo Frio inaugura reforma da emergência do Hospital no Jardim Esperança 

O Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, já está com o novo serviço de emergência em funcionamento. A partir de agora, a unidade passa a contar com atendimento emergencial pleno, adulto e pediátrico, com funcionamento 24 horas por dia.

A cerimônia de reabertura do setor de emergência foi nesta segunda-feira (25). A prefeita em exercício, Magdala Furtado, parabenizou a equipe da unidade hospitalar e destacou a importância da reforma na unidade de saúde.

“Parabenizo toda gestão da saúde pela reinauguração do atendimento de emergência no Hospital Otime Cardoso dos Santos. Hoje o sentimento é de alegria, pois essa reforma é fundamental para a melhoria da saúde em nosso município”, declarou Magdala.

A secretaria de Saúde de Cabo Frio, Erika Borges, ressaltou o trabalho de organização da logística e da infraestrutura para a reestruturação do hospital.

“A gente faz saúde pública com pessoas. Toda a equipe é responsável pela reabertura da emergência deste hospital. O trabalho em equipe é fundamental para o desenvolvimento do fortalecimento da saúde pública. Nos estruturamos e trabalhamos com afinco para que esse dia chegasse”, ressaltou Erika.

Na ocasião, estiveram presentes os vereadores Alexandre da Colônia (Solidariedade), Davi Souza (PDT), Josias Medeiros (PL), Leonardo Mendes (DC) e Rodolfo Machado (Solidariedade).

Após a cerimônia, a prefeita em exercício e a secretária de Saúde apresentaram as novas dependências do hospital para os representantes do Poder Legislativo.