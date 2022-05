Prefeito de Iguaba Grande participa de encontro de jornalismo

O prefeito Vantoil Martins foi convidado para participar, nesta quarta-feira (04), do “1º Encontro do Jornalismo de uma emissora de TV local, junto com os demais Prefeitos da Região dos Lagos”. Na ocasião estavam presentes, também, o chefe de Gabinete, Fábio Costa, o secretário de Planejamento, Eronildes Bezerra, e o subsecretário de Governo, Fernando Paixão.

A reunião, conduzida pelo diretor de jornalismo da emissora, Rolf Danziger, e o diretor regional, Fábio Braidatto, teve como pauta principal a interação do jornalismo com o poder público, a fim de proporcionar uma resposta mais rápida aos anseios dos moradores em diferentes áreas, como Saúde, Educação, Habitação, Segurança, Mobilidade e Emprego.

Para o prefeito, Vantoil Martins, essa reunião foi de suma importância para estreitar os laços entre o município e a mídia local. “Saio daqui feliz e satisfeito, com a certeza de que hoje se estabeleceu um elo cada vez mais próximo da imprensa com as prefeituras da nossa região”,

Foram convidados, também, prefeitos e representantes dos demais municípios da Região dos Lagos, Baixada Litorânea e Região Metropolitana.