Em um mês, Prefeitura limpa e desobstrui mais de 400 bueiros em Cabo Frio 

Continuando com as ações de recuperação da cidade, a Prefeitura de Cabo Frio realiza diariamente a desobstrução de galerias pluviais para um melhor escoamento das águas da chuva. Para o trabalho de limpeza, as equipes percorrem vários bairros efetuando a manutenção da rede. Cerca de 20 ralos e bueiros são desentupidos diariamente, somando mais 400 desde o dia 4 de abril.

A manutenção é feita em formato de mutirão, com duas equipes e um caminhão de sucção de resíduos, que acompanha a execução da limpeza dos ralos. A ação está dando ênfase aos bairros que apresentam maiores pontos de alagamento, e também nos principais acessos do município, tanto na área central como no Grande Jardim e no distrito de Tamoios.

Na última segunda-feira (2), na Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos, no Braga, foi realizada a drenagem de quatro bueiros, além da desobstrução da rede. No mesmo dia, as equipes passaram pela Rua Expedicionário da Pátria, em São Cristóvão, onde seis bueiros e dois poços de visita foram limpos, além da desobstrução da rede.

Já na terça-feira (3), na Rua Joaquim Carvalho Santana, no Jardim Flamboyant, 13 bueiros foram desobstruídos. Nesta última quarta-feira (4), dez bueiros e um poço de visita foram limpos na Avenida Almirante Barroso, na Passagem, no local conhecido como Canto do Forte.

No mesmo dia, seis bueiros e um poço de visita foram desentupidos na Rua Roberto Silveira e na Rua Luis Feliciano Cardoso, ambas na Praia do Siqueira.