Prefeito de São Pedro da Aldeia sofre agressão de influencer digital

Carlos Victor dos Santos, influenciador digital de São Pedro da Aldeia, foi detido na tarde deste sábado (06) por agredir o prefeito Fábio do Pastel (PL).

O prefeito estava com secretários e assessores em uma praça no centro da cidade, em uma exibição de veículos que farão parte do transporte público municipal a partir da próxima semana, quando, segundo testemunhas, Carlos chegou no local gritando e teria desferindo um soco na costas de Fábio. A guarda municipal o deteve.

Carlos Victor é o dono da página “Macega”, que conta com 12 mil seguidores no Facebook. O influenciador faz críticas constantes ao atual governo aldeense.

Em nota, o prefeito afirmou que prestou boletim de ocorrência por lesão corporal e que o agressor teria vasto histórico de agressões físicas e moral. Fábio do Pastel reiterou que repudia qualquer tipo de intimidação e violência.

Carlos Victor