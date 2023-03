Prefeito de São Pedro da Aldeia tem prestação de contas aprovada pela Câmara

A prestação de contas do prefeito Fábio do Pastel, referente ao exercício de 2021, foi aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia. A votação foi feita durante sessão realizada nesta terça-feira (14/03).

A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Casa Legislativa aldeense acompanhou o parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), que também emitiu parecer favorável às contas do prefeito de São Pedro da Aldeia.

O chefe do executivo aldeense acompanhou de perto a votação e recebeu cumprimentos pela gestão e trabalho realizados no município. “A população de São Pedro da Aldeia pode ter certeza que os recursos públicos são utilizados com muita responsabilidade em nossa gestão. Temos uma equipe técnica e muito comprometida com o município e o cidadão. A aprovação da nossa prestação de contas por unanimidade mostra que estamos no caminho certo”, comentou Fábio do Pastel.



Estiveram presentes na plenária os secretários de Governo, Luiz Fernando Gomes Jr., e de Planejamento e Gestão, Paulo César de Souza, a controladora-geral, Danielle Prudente, e o chefe de gabinete, Moisés Batista.

Comprometida com a transparência dos dados fiscais e em cumprimento à lei, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia realiza audiências públicas de prestação de contas três vezes ao ano, abertas à participação da população. O objetivo é tornar públicos os investimentos feitos pelo Governo Municipal.