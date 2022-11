Prefeito e vice-prefeito de Búzios acompanham ações emergenciais para resolver os estragos causados pelas fortes chuvas

A Prefeitura de Búzios montou uma força tarefa por meio das secretarias de Obra, Saneamento e Drenagem, Serviços Públicos, Segurança e Ordem Pública e Ambiente para realizar ações de emergência em todos os bairros do município afetados pelas fortes chuvas que assolaram a Região desde sábado (26).

De acordo com a Defesa Civil do município o volume de água previsto para o sábado (26) era de 120mm, porém em Búzios a chuva foi ininterrupta durante 8h, chegando atingir o volume de 220mm. As equipes trabalharam durante toda a madrugada desobstruindo valões, bueiros e estradas usando máquinas vacol para retirar as águas dos locais afetados, além das quatro (04) bombas de Cem Braças em pleno funcionamento.

O prefeito Alexandre Martins e o vice-prefeito e secretário de Obras Miguel Pereira acompanharam todas as ações emergenciais durante a madrugada para resolver os danos causados à população.

Durante todo o domingo (27), e nesta segunda-feira (28) as equipes da força tarefa continuam trabalhando incansavelmente nas ruas da cidade para atender a população. A Defesa Civil continua em Estágio de Atenção, pois ainda tem previsão de chuvas fracas a moderadas para hoje em alguns pontos isolados.

Os desabrigados estão sendo acolhidos na Escola José Pereira Neves em Cem Braças. Qualquer emergência entre em contato pelos telefones:

Defesa Civil: 199 e (22) 2633 0827.

Ouvidoria via Whatsapp: (22) 99993-8115.