Prefeito Fábio do Pastel recebe representantes de empresa do segmento industrial

O prefeito Fábio do Pastel recebeu em seu gabinete, nesta quarta-feira (08/02), os representantes da Organização Polimix, Thomas Hueller e Moacir Simões, para uma visita de cortesia. O encontro abordou questões relacionadas a biocombustível e práticas sustentáveis, mão de obra e qualificação profissional, além de ações realizadas na zona rural do município.

Os secretários de Governo, Luiz Fernando Gomes Jr.; Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira; de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro; de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viviani; de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, e o chefe de gabinete, Moisés Batista, também participaram da reunião.

Foto: Gabrielly Costa

Na oportunidade, o prefeito Fábio do Pastel falou sobre o trabalho de incentivo ao desenvolvimento econômico de São Pedro da Aldeia. “Nosso objetivo é trazer o empresário para a nossa cidade e fazer o trabalho andar com rapidez, para que não haja demora em qualquer processo que possa precisar do auxílio do poder público. Estamos aqui para ajudar São Pedro da Aldeia a se desenvolver da melhor forma”, destacou.

O representante do acionista da Organização Polimix, Thomas Hueller, destaca que um dos temas da conversa foi a transformação da razão social da empresa Agrisa para Lagos Bioenergia Ltda. “Nós já somos produtores de energia limpa renovável verde e viemos comunicar essa transformação ao prefeito Fábio e sua equipe, além de comunicar a gestão do Moacir Simões como novo diretor da Lagos Bionergia. Contamos com o apoio da Prefeitura, que tem sido irrestrito, no campo das parcerias locais e do licenciamento”, afirmou.