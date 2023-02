Bora dar boas-vindas a mais um fim de semana com o Pôr do Sol na Praia do Forte, onde o DJ Rayan e Brenddon Sax vão se unir para deixar a sexta-feira ainda mais animada.

O Pôr do Sol na Praia do Forte com DJ + saxofone será nesta sexta-feira (10), a partir das 17h, na orla da Praia do Forte, mais precisamente na Rosa dos Ventos, que fica ao fim da Avenida Nilo Peçanha.