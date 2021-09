Prefeitura abre inscrições para projeto Lagoa e Vida

A prefeitura de Iguaba Grande está abrindo as inscrições do projeto Lagoa e Vida, para crianças de 10 a 15 anos que querem praticar esportes náuticos no município. A Escolinha de Iatismo terá a duração de três meses. As aulas acontecerão durante os finais de semana, com início programado para o primeiro sábado de outubro (02).

Realizado pela primeira vez no município, o projeto é idealizado pela secretaria de Turismo, Esporte e Lazer (Sectur). As aulas serão dadas no trecho da lagoa, que fica em frente a Academia Popular e devido a pandemia, serão permitidos somente dois alunos por aula.

As inscrições podem ser feitas a partir desta terça-feira (14), na Academia Popular e as vagas são limitadas. Os interessados devem ir com seus responsáveis e realizar a doação de um pacote de papel higiênico e um litro de cloro ou água sanitária.

Requisitos:

Saber nadar

Atestado médico atualizado

Identidade e CPF

Duas fotos 3 x4