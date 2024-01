Prefeitura de Búzios afirma que está atuando em várias frentes após intensas chuvas

As ações de resposta da Prefeitura de Búzios foram iniciadas ainda na noite do último domingo (28) e continuam nesta segunda-feira (29), após uma precipitação de 158mm em apenas duas horas, ultrapassando as expectativas. Diversas equipes, coordenadas pela Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, Coordenadoria de Defesa Civil, Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Secretaria Municipal de Saneamento e Drenagem, estão trabalhando intensamente para realizar a limpeza de vias e realizar os reparos necessários nas áreas afetadas pelas chuvas. Até o momento, não há registros de feridos. Apesar da intensidade da chuva, nenhum cidadão ficou desabrigado, sendo todos prontamente acolhidos por familiares.

O monitoramento da situação climática em Búzios é realizado de forma constante pela Defesa Civil municipal, com uma equipe preparada para intervenções imediatas, e as equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos continuam realizando a limpeza de vias, áreas públicas e a remoção de árvores e galhos que caíram nas ruas. Um levantamento está sendo feito para identificar os pontos mais críticos, com prioridade também para as solicitações e reclamações da população, que podem ser encaminhadas através do WhatsApp (22) 98145-8666.

A população é orientada a permanecer atenta às informações oficiais divulgadas pelos canais da prefeitura. As equipes, preparadas para intervenções imediatas, permanecem mobilizadas para garantir a segurança e o bem-estar de todos, e novas atualizações serão fornecidas conforme necessário.