Prefeitura de Búzios realiza readequação temporária para entrada de visitantes no Hospital Municipal 

A medida é preventiva para aumentar a segurança sanitária na unidade por conta do aumento de síndromes gripais no período de inverno

O Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP) decidiu, nesta quinta-feira (23), readequar temporariamente as visitas aos pacientes internados na unidade. A medida começa a valer na segunda-feira (27) e, mesmo com o avanço da vacinação contra a Covid-19, a administração tomou essa decisão como precaução para evitar contaminação de pacientes internados e intensificar a segurança sanitária na unidade, por conta do aumento de síndromes gripais no período de inverno.

“Essa readequação é uma medida preventiva que visa preservar os pacientes internados, diante do aumento de casos de doenças respiratórias que, por conta do período frio, atingem as pessoas com mais frequência. Visitantes portadores dessas doenças podem prejudicar a recuperação dos pacientes internados e até causar uma contaminação coletiva no hospital”, explica Priscila Gasparetto, diretora do HMRP.

O município de Búzios tem 100% de sua população vacinada com a primeira dose contra a Covid-19 e já está aplicando a segunda dose de reforço (quarta dose) em pessoas de 40 anos ou mais.