Prefeitura de Cabo Frio abre inscrições de concurso fotográfico para alunos da Escola Nilo Batista 

Iniciando o mês de resgate da memória de Sebastião Lan, homem que lutou pelos direitos dos trabalhadores rurais na cidade, a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Cultura, abriu as inscrições para o concurso de fotografia “Plantar, colher, cuidar, replantar: o olhar sobre o cio da terra”.

O concurso é realizado para trabalhos fotográficos de alunos e alunas do ensino médio da Escola Agrícola Municipal Nilo Batista, no distrito de Tamoios. O tema pode ser abordado de diferentes maneiras, como a representação da vida, trabalho e relação do produtor rural no solo cabo-friense, respeitando o ciclo da natureza.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente, por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8I_bkBXybt3dUpyAx-LO9zOTfBWCAmVswUAkoN6O6lPxrEw/viewform ou de forma presencial na secretaria da Escola Agrícola Nilo Batista.

O arquivo deve conter o nome do estudante e título da obra. As fotografias precisam ser enviadas em arquivos digitais, na maior resolução possível, e os arquivos devem ser carregados em campo específico na ficha de inscrição online.

Serão selecionadas 20 fotos para uma exposição, seguindo o critério estético e artístico dentro do tema proposto. Entre os trabalhos escolhidos, o primeiro colocado recebe um aparelho celular; o segundo ganha um tablet e o terceiro uma caixa de som com bluetooth. Todos os 20 recebem certificado de participação.

O resultado será divulgado nas páginas oficiais da Prefeitura Municipal de Cabo Frio no dia 20 de julho. A exposição será em formato virtual a partir do dia 23 de Julho, com exibição online nas páginas oficiais da Prefeitura de Cabo Frio.

As fotos também ficarão disponíveis para apreciação no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Cabo Frio, a partir do dia 28 de julho.