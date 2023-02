Prefeitura de Cabo Frio adquire veículo para reforçar patrulhamento na Praia do Peró

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Segurança, passa a contar a partir da sexta-feira (17) com um reforço na frota de patrulhamento. Para atender a Praia do Peró e adjacências, o governo adquiriu um quadriciclo, com objetivo de atuar no fortalecimento da segurança local.

O veículo terá atuação na Praia do Peró, Dunas do Peró e Pontal do Peró. O quadriciclo é uma aquisição custeada pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente e será utilizado pela Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio.

“Esse quadriciclo será utilizado pelos agentes da Praia do Peró até a extensão do Pontal, de forma a garantir a segurança dos moradores e turistas naquela área. Com a entrega nesta sexta-feira, ele já fará parte da atuação nos dias de Carnaval”, disse o secretário de Direitos Humanos e Segurança, Ruy França.