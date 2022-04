Prefeitura de Cabo Frio apresenta 3º relatório quadrimestral de ações da Saúde 

A Prefeitura de Cabo Frio apresentou, nesta quarta-feira (30), o 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RQDA) de 2021. A prestação de contas aconteceu na Câmara Municipal, com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

O relatório é um instrumento normativo instituído a partir da legislação do Sistema Único de Saúde (SUS), e tem como objetivo o acompanhamento das ações previstas do Plano Municipal de Saúde.

O encontro foi conduzido pela secretária adjunta de Administração e Saúde, Kamila Vianna, e pelo superintendente de Gestão, Sady Marchesin.

Participaram ainda a secretária Adjunta de Atenção à Saúde, Priscila Dantas; a secretária Adjunta da Vigilância em Saúde e Atenção Básica, Kainá Gago; a superintendente de Saúde Bucal, Claudia Lúcia Monteiro; a subcoordenadora de Gestão do Fundo Municipal de Saúde, Dulce Leandro; a assessora jurídica da Procuradoria, Letícia Paula Alves da Silva; e o superintendência de Contabilidade, Sandro Gomes Carvalho.

A apresentação abordou o levantamento detalhado dos números de atendimentos ambulatoriais e emergenciais, além de exames e cirurgias realizados nos quatro últimos meses do ano passado. ´Também foram fornecidas informações sobre a ampliação do sistema de Atenção Básica, além das principais causas de adoecimento e mortalidade no período.

Os impactos da pandemia nos atendimentos, os dados referentes a internações e vacinação contra a covid-19 foram pontuados. A equipe pôde esclarecer ainda as metas para 2022.

A apresentação do 1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RQDA) de 2022 acontece até o fim do primeiro semestre.