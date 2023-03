Prefeitura de Cabo Frio convoca para mais cargos no Processo Seletivo da Educação

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Educação, está convocando os candidatos com classificação final publicada no Edital Seme n.º 002/2023, e em suas erratas publicadas nos dias 21/01/23 e 17/02/23, classificados para cadastro de reserva para contratação temporária em escolas de áreas quilombolas e/ou de difícil acesso, e demais unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.

Eles devem se apresentar nesta terça-feira (28), na Escola Municipal Alfredo Castro, localizada na Rua Roma, s/n, no bairro Jardim Excelsior, para escolha do local de exercício de suas funções.

Os cargos convocados são: Agente Administrativo; Professor Orientador Educacional; Inspetor de Alunos; Nutricionista; Professor Inspetor Escolar; Docente I – Educação Infantil e Ensino Fundamental; Docente II (Arte, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática).

O edital de convocação foi publicado nesta sexta-feira (24), na edição número 639 do Diário Oficial do Município, disponível no Portal da Transparência, no site da Prefeitura. Para conferir o cronograma com as colocações específicas desta convocação, os horários para apresentação, e a documentação necessária, acesse: http://rj.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/cabofrio/?pagina=abreDocumento&arquivo=3FE3075B8D4E

A escolha da vaga será realizada obedecendo à ordem de classificação. Foi convocado um número maior de classificados do que o quantitativo de vagas existentes, tendo em vista as possíveis ausências à convocação. Os candidatos remanescentes permanecerão no cadastro de reserva para preenchimento de demandas de vagas posteriores.