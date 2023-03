Procon de Cabo Frio faz campanha de arrecadação de itens de higiene e material escolar

O Procon de Cabo Frio iniciou uma campanha, que vai até o dia 10 de março, para arrecadação de itens de higiene e material escolar nas sedes do órgão, no Braga e em Tamoios. Com as doações serão montados kits escolares para crianças em situação de vulnerabilidade social, enquanto o material de higiene será entregue a idosos atendidos pelos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) do município.

Os interessados em colaborar podem doar itens como escova e pasta de dente; sabonete; xampu e condicionador, além de cadernos; caixas de lápis de cor ou giz de cera; apontador e borracha, na sede do Procon, na Rua Florisbela Rosa da Pena, 292, no Braga, ou no Shopping UnaPark, Bloco B, sala 4, na Rodovia Amaral Peixoto. No Braga, o órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e em Tamoios, às terças e quintas-feiras, das 9h às 16h.

Os kits de material escolar e de higiene pessoal serão entregues durante a Semana do Consumidor, entre os dias 13 e 17 de março. A entrega dos kits é uma das ações que serão realizadas pelo Procon de Cabo Frio em alusão ao Dia do Consumidor, marcado para 15 de março. A programação de atividades será fechada e divulgada em breve nos canais oficiais da Prefeitura.