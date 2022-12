Prefeitura de Cabo Frio estende à Praia do Peró distribuição de pulseiras de identificação para crianças

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio de agentes da Guarda Marítima Ambiental, da Guarda Civil Municipal, ampliou para a Praia do Peró a distribuição de pulseiras de identificação para crianças. Somente nesta quinta-feira (29), 250 crianças foram cadastradas pelas equipes. A ação teve início na Praia do Forte e seguirá durante toda a alta temporada, sendo coordenada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança.

A distribuição na Praia do Peró acontece em uma tenda nas proximidades do local onde fica instalada a Bandeira Azul. Na Praia do Forte é realizada em uma tenda montada na altura da Praça da Cidadania, e em algumas entradas da praia.

Na pulseira, é colocado o nome e o telefone dos pais e responsáveis, para que as crianças sejam identificadas com facilidade. Caso a criança se perca, as pessoas que a identificarem podem entrar em contato, ou encaminhá-la para a base de apoio. Na Praia do Peró, as crianças podem ser levadas à tenda de distribuição de pulseiras. Na Praia do Forte, a base de apoio funciona na Praça dos Quiosques.