Prefeitura de Cabo Frio multa a Prolagos em R$7 milhões por danos ambientais

A Prefeitura de Cabo Frio aplicou novas multas por danos ambientais à Prolagos, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto no município.

As penalidades, no valor de R$ 7 milhões, foram aplicadas em virtude da constatação de vazamentos de esgoto identificados nos bairros Gamboa, Jacaré, Cajueiro, Porto do Carro, Recanto das Dunas e Praia do Siqueira.

Em vistorias técnicas, realizadas pelos fiscais de saneamento da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, entre os dias 2 e 9 de setembro, foram identificados vazamentos nos equipamentos do sistema de captação de esgoto em tempo seco da concessionária, em diversos pontos, todos de deságue direto na Lagoa de Araruama. A empresa já foi notificada pela Prefeitura, para que solucione os problemas que ocasionam os vazamentos.

De acordo com o chefe de Saneamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Paulo de Tarso, todos os vazamentos de esgoto identificados são de grande volume e estão localizados nos trechos sob responsabilidade da Prolagos.

“A Prolagos é contratada para manter e operar o sistema de captação de esgoto em tempo seco, contudo, quando esse sistema deixa de funcionar, causando grande dano ambiental à Lagoa de Araruama, a concessionária deixa de cumprir o que determina o contrato. Desta forma, a empresa é multada e notificada para resolver o problema”, afirma o chefe de saneamento.

O secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Alan Nascimento, destaca que a fiscalização de saneamento, em todo o município, tem sido constante.

“A Prolagos já recebeu outras multas pelos mesmos problemas. Nossa equipe realiza as vistorias técnicas constantes, para averiguar se os equipamentos estão funcionando adequadamente, prevenindo assim o vazamento de esgoto para a Lagoa de Araruama. Atualmente, a captação de esgoto em Cabo Frio é feita com o sistema de esgotamento sanitário coleta em tempo seco. Esse modelo não é o adequado para o município e a Prefeitura está em negociação para a realização de melhorias”, afirma o secretário.