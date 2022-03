 Prefeitura de Cabo Frio promove solenidade de apresentação do Programa Patrulha Escolar

Diretores das unidades escolares da rede municipal de ensino em Cabo Frio foram recepcionados, nesta segunda-feira (29), na Escola Edilson Duarte, para a apresentação do Programa Patrulha Escolar. O novo modelo de patrulhamento é uma parceria entre a Prefeitura de Cabo Frio e o Governo do Estado. As atividades, segundo os agentes da Polícia Militar, seguem a filosofia de policiamento de proximidade, com foco na prevenção.

A cerimonia teve início com a execução do hino nacional seguida da palavra das autoridades presentes. Os agentes apresentaram o funcionamento do programa e exibiram dados sobre as ocorrências mais comuns nas escolas do Rio de Janeiro e dos municípios do interior do estado.

Além disso, os agentes reforçaram a identidade visual do carro da patrulha e dos distintivos dos policiais que atuam no programa. A identificação, segundo o sargento, auxilia para que se faça a distinção no ato da ocorrência.

“A nossa meta é que se instale uma cultura de paz nas unidades escolares com o auxílio do programa, diminuindo as ocorrências e buscando atuar na mediação de conflitos. A escola e os educadores têm um papel significativo nas mudanças que a sociedade tanto precisa. A rede municipal de ensino conta a partir de agora com o auxílio fundamental da Patrulha escolar”, comentou a secretária de Educação de Cabo Frio, Elicéa da Silveira.

A proposta é que o Conselho Comunitário de Segurança Escolar (CCSE) seja reativado nas próximas semanas. Uma reunião está marcada para o dia 26 de abril.

Estiveram presentes a secretária de Educação, Elicea da Silveira; a secretária adjunta de Educação em Tamoios, Izabel Cristina; a gestora Educacional da Secretaria de Educação, Márcia Tardelli; o representante da Guarda Municipal, Douglas Ribeiro; o tenente da Polícia Militar, oficial de ligação da Patrulha Escolar, Sandro; e os agentes da PM sargento Robson Costa e a cabo Andrea Pereira.