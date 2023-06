Unidades Básicas de Saúde de Búzios estão vacinando contra a influenza

By

Em Búzios, nas Unidades Básicas de Saúde estão vacinando contra a influenza, de segunda a sexta-feira, a partir das 9h. Fale com sua família e amigos. Com a chegada do frio, os riscos da doença aumentam. A influenza é uma infecção viral aguda que provoca sintomas semelhantes aos da síndrome gripal, assim como a Covid-19.

As Unidades Básicas de Saúde que estão aplicando a vacina contra a influenza são: José Gonçalves, João de Souza dos Anjos, Lilson M. de Souza, Maria Rosa da Conceição Santiago, Dr. Paulo Acherman, Clínica da Família Olavo da Costa, Benildo Motta, Gregório A. de Oliveira, Francisco Haroldo Ceravolo, Antônio Elesbão dos Santos e Deodorina Leite de Azevedo.

É fundamental que as pessoas do grupo prioritário, em especial, compareçam à UBS mais próxima para receber a imunização. Não se esqueça de levar o cartão do SUS e a carteira de vacinação.