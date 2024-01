Prefeitura de Cabo Frio reforça segurança no Morro da Guia com patrulhamento 24 horas

Os moradores de Cabo Frio e turistas que desejam visitar o Morro da Guia, podem ficar tranquilos ao chegar ao ponto turístico recém revitalizado. O local passou a contar com patrulhamento 24 horas por dia feito pelos agentes da Guarda Civil Municipal.

Segundo a Secretaria de Direitos Humanos e Segurança, o monitoramento começou na quinta-feira (4), um dia antes da entrega do espaço à população, e vai contar com o revezamento dos agentes enquanto não for instalada uma base fixa para acomodar os profissionais.

O Morro da Guia, localizado às margens do Canal Itajuru, foi todo revitalizado e passou por reforma de todo deck de madeira, dos guarda corpos e dos banheiros. Todo o trabalho foi coordenado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. O local foi entregue à população numa cerimónia na sexta-feira (5) com a presença de autoridades, secretários municipais, sociedade civil e imprensa.

Do Morro da Guia é possível ter uma visão panorâmica e privilegiada da cidade. Além disso, no local são encontrados vestígios do período tupinambá, pedras sulcadas com marcas de amolação de machados e flechas, e o trono do Pajé Tsumé, além da Capela de Nossa Senhora da Guia, erguida em 1740.