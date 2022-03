Prefeitura de Cabo Frio rega árvores nativas pelas manhãs

A Prefeitura de Cabo Frio realiza, semanalmente, a rega de árvores nativas que foram plantadas pelas equipes municipais nas ruas da cidade. As ações, organizadas pela Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento, fazem parte do programa de arborização urbana, conhecido como “Verde que te Quero Verde”, e acontecem devido ao escasso período de chuvas da estação.

De acordo com as equipes da Secretaria, a melhor hora para regá-las é pela manhã. À medida em que a temperatura sobe, as plantas começam a transpirar e a perder água por evaporação. Em um banho matinal, é mais fácil que essa água desça até as raízes sem ser evaporada, evitando o ressecamento e enrugamento das folhas.

Durante todo o ano de 2021 foram realizadas diversas ações de plantio de plantas nativas em vários bairros da cidade. No total, 3.783 mudas foram recebidas pelo município. Deste número, 452 foram doadas para instituições e condomínios, além de 1.230 para a população em geral. Entre mudas ornamentais e comuns plantadas, o total somado foi de 880. Há ainda mais de 1.600 plantas nativas em estoque prontas para a distribuição.

Para adotar as plantas, a Prefeitura de Cabo Frio mantém em funcionamento, de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h, o Horto Municipal Antônio Ângelo Trindade Marques, localizado na Avenida Henrique Terra, s/n, no bairro Portinho, onde moradores podem buscar pela aquisição gratuita das mudas.

Para isso, basta o morador de Cabo Frio comparecer no local, onde será feito um cadastro que permite adotar até duas mudas por pessoa. No caso de instituições que desejam uma maior quantidade, o pedido precisa ser realizado via ofício.

As mudas disponíveis para adoção foram doadas ao Horto Municipal através de um Termo de Ajustamento de Conduta feito com empresas e moradores que descumpriram alguma legislação ambiental, e tiveram como forma de punição a compensação com o replantio e a doação de plantas ao horto.

No local é possível encontrar diversas espécies nativas da região, como pau-ferro, pata-de-vaca, ipê, flamboyant, aroeira, pau-brasil, pitangueira, entre outras plantas que possuem raízes aéreas e não danificam calçadas e ruas.