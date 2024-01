Prefeitura de São Pedro da Aldeia inicia reforma de deck na Praia da Pitória

Empenhada em garantir a segurança dos frequentadores, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia deu início à reforma do deck localizado na Praia da Pitória, no bairro Porto da Aldeia. O trabalho é feito pela Secretaria de Serviços Públicos e segue ao longo da semana. As pedras que adornam o deck estão sendo revitalizadas com o objetivo de garantir um melhor acesso ao espaço.

Além dos trabalhos realizados diariamente nos bairros da cidade, a equipe da Secretaria também realizou a reforma do abrigo de passageiros em frente ao Pronto-socorro Municipal, localizado no bairro Morro do Milagre.



Nesta quarta-feira (17/01), os servidores da pasta executam os serviços de patrolamento, retroescavadeira com limpeza, roçada, capina, varrição, retirada de galhos e inservíveis, saneamento e iluminação em diversas localidades. Praia da Tereza, Baixo Grande, Estação, São João, Alecrim, Jardim das Acácias, Fluminense, Jardim Primavera, Baleia, Praia Linda, São José, Ponta da Areia, Balneário São Pedro, Rua do Fogo, Vinhateiro, Poço Fundo, Campo Redondo, Colina, Boqueirão, Parque dos Meninos e o Centro são os bairros contemplados.

A Secretaria de Serviços Públicos realiza operações em toda a cidade de forma periódica e diária. Os agendamentos podem ser feitos pelo telefone, nos números (22) 2627-6190 e 2627-7055.