Prefeitura de São Pedro da Aldeia recebe currículos para vagas offshore￼

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, está recebendo currículos de profissionais para as funções de cozinheiro e padeiro. As oportunidades são para uma empresa atuante no município de Macaé. É necessário ter, no mínimo, três (03) anos de experiência em carteira e possuir os cursos HUET e CBSP. O curso T-HUET será um diferencial.

Os interessados podem enviar seus currículos para o e-mail sagat.oportunidades@gmail.comou entregar o documento pessoalmente na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, das 9h às 16h, na Rua Adolfo Silveira, nº 59, no Centro (próximo à Caixa Econômica Federal).

Também é possível preencher o currículo virtual disponível em https://forms.gle/TRrdDo23QZdrrrWM6.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Trabalho e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É importante destacar que a Prefeitura atua como um facilitador durante o processo seletivo, direcionando os currículos recebidos à empresa. O agendamento de entrevistas e a análise final curricular será feito pelo empreendimento, mediante processo interno e de acordo com as necessidades e diretrizes da empresa.